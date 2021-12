"Des mesures qui concerneront les lieux où le risque de contamination est le plus important": suivez en direct les dernières informations sur le Comité de concertation

Les indicateurs épidémiologiques sont à la baisse dans notre pays. Mais si les dernières données communiquées par Sciensano sont positives, un élément continue d'inquiéter les experts et politiques: le variant Omicron. Cette nouvelle souche du virus se propage rapidement dans notre pays. Si l'on ne sait pas encore exactement quelles seront les conséquences de la montée en puissance de ce nouveau variant, les scientifiques s'accordent pour dire qu'il faudra se montrer très prudent dans les jours à venir. C'est pourquoi des assouplissements ne devraient pas être sur la table du Comité de concertation ce mercredi 22 décembre.



Si le MR avait indiqué ce week-end qu'il souhaitait un allègement des mesures concernant l'Horeca pour les réveillons de Noël et du Nouvel an, les experts et le ministre de la Santé ont très vite balayé cette éventualité.



Le GEMS (groupe d'experts chargés de conseiller le gouvernement) a remis un rapport aux autorités ce mardi 21 décembre, dans lequel les experts ont prôné de resserrer la vis. Ils ont ainsi suggéré de réinstaurer un système de bulle, de limiter le nombre de personnes dans les magasins ainsi que dans les transports en commun et d'annuler les événements de masse.



Que va décider le Comité de concertation ? Suivez en direct les dernières informations ci-dessous.