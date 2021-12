Le secteur de la Culture prépare un recours devant le Conseil d'Etat

Ce dernier espère obtenir ainsi la levée de la fermeture des salles de cinémas et de spectacles. Plusieurs institutions culturelles et autres se sont unis derrière cette démarche afin 'obtenir l'annulation des dernières mesures sanitaires. Le recours qui se base sur le principe d'égalité devrait être introduit la semaine qui vient mais est toujours en cours d'élaboration. La Ligue francophone des droits humains avait annoncé plus tôt cette semaine vouloir saisir le Conseil d'Etat en extrême urgence pour obtenir la suspension des mesures sanitaires ciblant le monde culturel.

Les manifestants présents au Mont des Arts à Bruxelles réclament des politiques qu'ils reviennent sur les mesures prises étant donné que les acteurs culturels ont déjà consenti de nombreux investissements pour pouvoir accueillir le public en toute sécurité. Parallèlement, le secteur exige avec force la mise sur pied d'un cadre viable et rentable sur le long terme et accompagné de mesures de soutien, une vision basée sur des faits sur lesquels ils peuvent s'appuyer en lieu et place de cette "politique du yoyo".

Plusieurs opérateurs culturels, soutenus par la Ligue des droits humains (LDH), avaient annoncé dès vendredi - quelques heures après la publication par la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), de l'arrêté royal détaillant les mesures sanitaires décidées mercredi par le Comité de concertation - vouloir saisir le Conseil d'Etat en extrême urgence pour obtenir la suspension des mesures sanitaires ciblant le monde culturel.