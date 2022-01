Marc Van Ranst: "Ce baromètre peut fonctionner avec Omicron"

"Mais soyons clairs: lorsqu'il s'agit d'autres coronavirus plus grave, comme le variant Delta par exemple, on est dans une autre dimension", a déclaré le virologue de la KULeuven. Le baromètre corona deviendra réalité le 28 janvier. Il affichera un code rouge pour débuter. "On s'échine à souligner qu'il n'y a pas eu d'assouplissements", relève M. Van Ranst, "mais en code rouge, il y a beaucoup plus de possibilités que maintenant". "Si le baromètre n'avait pas été là, cela aurait été une honte".

Le baromètre doit offrir une meilleure visibilité sur l'avenir proche aux différents secteurs concernés (événements publics, horeca, activités récréatives...). Une série de mesures préventives seront liées à différents paramètres. Mais la décision finale reviendra au Comité de concertation. "Il y aura encore des discussions, mais pour tout une série de détails, ce sera déjà fixé", a ajouté le virologue.

