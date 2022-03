Accueil Belgique Politique belge Zuhal Demir pourrait jouer les premiers rôles à la N-VA Bart De Wever porte la Genkoise aux nues. De quoi faire sursauter Jan Jambon, Theo Francken et Ben Weyts. ©BELGA Jacques Hermans Journaliste

Zuhal Demir n'hésite jamais à jeter un pavé dans la mare… Dans le nord du pays, la ministre N-VA en charge de la Justice et du Maintien de l'ordre, de l'Environnement, de l'Énergie et du Tourisme est connue pour créer l'événement et faire le buzz. "Ce qui est sûr, c'est qu'elle a de l'ambition...