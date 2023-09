À la demande du MR, la Défense va réexaminer la possibilité de livrer des F-16 belges à l’Ukraine : “C’est un devoir moral”

Au sein du gouvernement fédéral, une idée est en train de faire son chemin : celle de livrer les F-16 belges ou en tout cas quelques-uns à l’Ukraine. On le sait, la contre-offensive contre les troupes russes est sanglante et difficile notamment en raison du manque d’appui aérien. Plusieurs pays européens ont décidé de livrer des F-16 à l’armée ukrainienne. La Belgique, au contraire, n’a pas pris la même décision. Pourtant, notre pays dispose de ce type d’avion de chasse multitâche. Ces appareils sont appelés à être remplacés par des F-35.

Pour le MR, il fallait réexaminer cette position. En kern (comité ministériel restreint), ce vendredi, la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, et David Clarinval, le vice-Premier ministre MR, ont demandé qu'on procède à une étude afin de pouvoir livrer nos appareils aux Ukrainiens.

”J’ai demandé et le MR a demandé que l’on soit en mesure de prendre une décision en toute connaissance de cause, confie à La Libre Hadja Lahbib. On a demandé à la Défense une analyse avec différents scénarios. Certains militaires ont dit que certains F-16 n’ayant pas atteint le nombre maximum d’heures de vol, 8 000 heures, pourraient être livrés aux Ukrainiens. On a tous comme objectif de mettre fin à cette guerre le plus vite possible. il y a des Ukrainiens qui meurent tous les jours, et cela se passe à 2000 km de nos frontières. On est engagé aux côtés des Ukrainiens aussi longtemps que cela sera nécessaire. C’est un devoir moral.”

David Clarinval : “Ce point nous tient particulièrement à cœur”

Il y a quelques jours, la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), avait expliqué que la Belgique ne donnerait pas ses avions de chasse. Contrairement aux Pays-Bas, par exemple. Il semble qu’elle ait accepté en kern ce vendredi la demande du MR de revoir ce point. “L’étude vise à objectiver la manière dont va se passer la fin de vie de nos F-16, explique David Clarinval. Cela va peut-être prendre des mois ou des années mais nos avions vont devenir disponibles. Pas à court terme, on le sait, mais à moyen ou à long terme. On pourra alors les envoyer en Ukraine. Certains militaires avaient dit récemment, que des livraisons n’étaient pas envisageables. On va donc au-delà. Il faut désormais que l’état-major fasse cette étude et que la ministre de la Défense nous la présente. Cela va prendre un certain temps. Mais ce point nous tient particulièrement à cœur. Le MR l’a demandé en kern et le Premier ministre nous a soutenus. La ministre Dedonder a finalement accepté.”