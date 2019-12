Le nouveau président du CD&V, Joachim Coens, n'est jusqu'à présent pas très connu dans la partie francophone du pays. Sur le plan politique, c'est l'actuel bourgmestre de Damme, une bourgade de près d'onze mille habitants située à quelques kilomètres de Bruges. Mais cet homme âgé de 53 ans est aussi le patron du port de Zeebruges, un des plus importants à l'échelle de l'Europe, notamment pour le transport du gaz et celui de voitures neuves. Les plus de 50 ans se souviendront, pour certains d'entre eux, du père du nouveau président du CD&V, Daniël Coens.

Celui-ci fut ministre de l'Education nationale dans le gouvernement dirigé par Wilfried Martens V, successivement aux côté des libéraux francophones Michel Tromont et André Bertouille, avant d'embrasser une carrière à ce poste au gouvernement flamand (1988 à 1992).

Hormis sur cet épisode gouvernemental, Joachim Coens a suivi la trace politique de son père qui fut naguère également le bourgmestre de Damme. Comme son père, il a fait carrière en Flandre, au parlement flamand, de 1995 à 2001, parallèlement à sa carrière d'échevin dans la commune dont il est le bourgmestre depuis 2014, après l'accident de la route qui a coûté la vie à son prédécesseur.

Cet ingénieur civil de formation a par ailleurs derrière lui également une carrière de cinq ans (1990-1995) dans le secteur de la construction à l'étranger (Dubaï et Europe de l'est).

Joachim Coens est, depuis 2001, le président et l'administrateur-délégué de société qui gère et exploite le port de Zeebruges, les "Brugse Zeevaartinrichtingen".

Au premier tour de l'élection interne pour la présidence du CD&V, il avait obtenu le meilleur score, crédité de 26% des voix, devant son challenger au second tour, le président des jeunes CD&V, Sammy Mahdi, alors crédité de 19%.