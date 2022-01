Accueil Belgique Société Grève dans les prisons: réunion ce mercredi entre la ministre Petra De Sutter et les syndicats pour recruter plus vite Une procédure de recrutement de 1 200 agents est en cours de lancement ©Belga/Shutterstock Sébastien Ponciau

La grève tournante se poursuivait mardi dans les prisons francophones et celles de Forest et Saint-Gilles… qui étaient déjà en grève la veille avec les prisons flamandes. Selon la CGSP, l'impact était de 40 % au matin puis de 60 % au fil de la journée : " Un bon résultat quand on sait qu'il y a des agents en maladie, en quarantaine ou en congés ", estime le secrétaire général de la CGSP Prisons, Grégory Wallez. " Dans les prisons où il y avait assez d'agents, le service minimum, dont la...