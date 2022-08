Anuna De Wever quitte Youth for Climate: "Je veux contribuer à de nouveaux projets"

Anuna De Wever a fait un choix fort: elle quitte Youth for Climate. Pour rappel, la Flamande de 21 ans avait fondé YFC qui avait pour mission de dénoncer le changement climatique. Elle avait vite été taxée de Greta Thunberg belge par les politiques. En 2021, 200 jeunes avaient répondu à l'association en séchant les cours de primaire et secondaire à Louvain-la-Neuve. Une autre manifestation avait eu lieu à Gand où 1.300 à 1.400 jeunes, s'étaient rassemblés pour plusieurs marches pour le climat. De 1.300 à 1.400 jeunes, selon la police, se sont également rassemblés vendredi à 12h30 sous la halle municipale de Gand pour une nouvelle marche pour le climat.

Sur Instagram, elle a annoncé la nouvelle de son choix. "Je suis fière de ce que nous avons accompli, tout en comprenant qu'il est temps pour moi de poursuivre mon travail, mes priorités et mes rêves dans d'autres endroits", commence-t-elle. "Je suis avec YFC depuis le premier jour. Quand nous étions quatre assis sur un canapé avec un peu trop de bières et un grand rêve."

Aujourd'hui, assure que son mouvement a énormément de poids. "Aujourd'hui, YFC fait partie d'un mouvement mondial qui s'est transformé en une force politique puissante", a estimé la jeune de 21 ans. "J'ai beaucoup appris en tant que jeune activiste ces dernières années. J'ai célébré des victoires et appris de mes nombreuses erreurs. Je commence à comprendre où je pense que ma contribution peut être la plus importante. Je veux continuer à soutenir les mouvements et les militants qui ne sont pas aussi privilégiés que moi."

Elle termine son explication par un message activiste. "Nous avons besoin de changements politiques et systémiques massifs. Je veux participer à la poursuite de ces changements de la manière la plus radicale et la plus inclusive possible."

Rapidement devenue l'un des visages contestataires par rapport au climat, elle a eu quelques détracteurs politiques. Elle avait notamment fustigé les propos de Gert Verhulst dans le Morgen. Dans cette interview, le réalisateur et acteur belge abordait des questions liées au réchauffement climatique, entre autres. Elle avait tweeté: "Un vieil homme blanc hétérosexuel qui minimise complètement la crise climatique et donne une opinion sur un sujet dont il n'a absolument aucune connaissance. Quoi d'autre est nouveau ?"

Des propos qui avaient fait bondir la classe politique.