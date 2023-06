Orages, pluies torrentielles et alertes : la province de Namur, en code rouge, déclenche une phase de crise (DIRECT)

L'est et le centre du pays devraient ainsi être les régions les plus concernées, avec des pluies parfois intenses et prolongées ainsi qu'une possibilité de développement de cellules orageuses isolées, annonce l'IRM qui met en garde contre un risque d'importants cumuls de précipitations sur ces régions. Le nord-ouest du pays devrait être moins touché.

12h05 : Des mesures préventives prises pour trois barrages-réservoirs wallons en raison des pluies

Les barrages-réservoirs d'Eupen, de la Gileppe et du Ry de Rome font l'objet de mesures préventives alors que d'importantes précipitations sont attendues sur le territoire, a indiqué jeudi à l'agence Belga le SPW Mobilité et Infrastructures. Pour ces barrages, situés en province de Liège et de Namur, "nous avons augmenté les restitutions à la rivière, de manière à faire de la place pour pouvoir accueillir les potentiels surplus", détaille Sarah Pierre, porte-parole du service public de Wallonie. Ces mesures ont été adoptées par la cellule d'expertise Celex, qui s'est réunie à plusieurs reprises.

11h50 : Les parcs et cimetière fermés à Liège

La police de Liège a fait savoir qu'elle prenait la décision de fermer les parcs et cimetières de la Ville de Liège, dès cette fin de matinée, et ce pour toute la journée, comme le rapporte la DH.

10h00 : L'IRM place la province de Namur en code rouge à partir de 13h30

Ce jeudi 22 juin 2023, l’IRM a opéré une mise à jour du niveau d’alerte intempéries sur la province de Namur. Ce dernier passe au rouge à partir de 13h30. Une phase provinciale de gestion de crise a été déclenchée par le Gouverneur de la province de Namur à 10h. Une première réunion du Comité de coordination provincial va se tenir.