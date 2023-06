La Liégeoise Céline Cremer disparue en Tasmanie : "Je garde espoir malgré les conditions climatiques difficiles"

Céline Cremer ©DR

La police a reçu lundi un rapport qui faisait état de “préoccupations concernant son état de santé”. “C’est un ami de Céline, basé à Sydney, qui, dimanche soir, a signalé qu’il n’avait plus de contact”, nous précise la meilleure amie de la Liégeoise.

La police a alors lancé une opération de recherche afin de fouiller la zone. Des drones et des agents au sol ont été mobilisés. La police a également lancé un appel à témoin pour toute personne possédant des informations supplémentaires.

Céline Cremer a été vue pour la dernière fois à Hobart, mais ses amis et sa famille n’ont pas eu de nouvelles d’elle depuis le 12 juin.

La voiture de Céline Cremer a été trouvée sur la route de Philosopher Falls à Waratah, sur la côte ouest de l’État. La police a utilisé un drone et a effectué des recherches à pied dans la région. Elle a demandé à toute personne ayant été sur le parking de Philosopher Falls depuis le 12 juin de l’appeler.

Le chemin qui mène aux chutes, sur 10 km au départ de la ville de Waratah, se parcourt en 45 minutes. C’est un endroit populaire pour chercher des champignons inhabituels.

Philosopher Falls est situé dans une épaisse forêt tropicale et la piste est décrite comme facilement accessible. Les températures dans la région sont comprises entre 5 et 8 degrés en journée et entre 1 et 2 degrés la nuit. La grande chute d’eau est dans une forêt. Une nouvelle piste vers ces chutes a été construite en 2010.

Cela fait un an que Céline a quitté la Belgique : “Elle s’est envolée pour l’Australie en juin 2022”, nous explique sa meilleure amie. “Elle s’engageait dans un périple mi-professionnel, mi-touristique. Sur place, elle travaillait comme serveuse”

Céline Cremer en Australie, 6 mois après sont départ de la Belgique. ©DR

Fin janvier, Céline décide de partir passer quelques mois en Tasmanie. “Il est vrai qu’elle allait de temps en temps marcher. Lorsqu’elle se déplaçait, elle dormait parfois dans sa voiture, sur un parking. Elle devait prendre le ferry le 21 juin pour retourner en Australie. Son but était d’y rester. Elle était en quête d’un employeur qui se porterait garant dans le but de prolonger son visa.”

”Mon dernier contact avec remonte au 13 juin. Elle revenait d’un festival de musique à Hobart et devait me recontacter pour me raconter. Moi, je garde espoir, bien que les conditions climatiques sont difficiles pour l’instant. Il neige, il fait froid et humide. A priori, le chemin vers les chutes est plat. Mais il y a tout de même des animaux dangereux : des serpents, des araignées, des crocodiles… Céline n’est pas une personne désinvolte. Elle restait méfiante. Mais, sait-on jamais, peut-être est-elle aussi tombée sur une mauvaise personne.“