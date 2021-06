Chers lectrices et lecteurs,

La presse est un métier de passion, exigeant, prenant, et Henry Visart a servi votre journal, notre Groupe, avec une implication exceptionnelle au cours de ces trente dernières années.

Henry dirigeait les départements actifs en publicité, il était un des directeurs clés de tout le dispositif opérationnel d’IPM Group, et sa mission était d’assurer la qualité et la performance de nos médias vis-à-vis des annonceurs publicitaires, et ce faisant de contribuer aux grands équilibres financiers de notre presse.

Ce vendredi 25 juin, alors qu’il rentrait chez lui après une semaine harassante, Henry a succombé à une crise cardiaque, laissant sans voix sa famille, ses proches, et toutes les équipes professionnelles d’IPM, effondrés de perdre un parent, un ami, un collègue si merveilleux.

Une entreprise, c’est une œuvre collective, c’est une aventure humaine, chacune et chacun y apporte sa contribution, certaines de celles-ci sont déterminantes, c’est le cas du rôle d’Henry dans la formidable transformation d’IPM, passé d’un groupe de presse papier à une entreprise totalement multiple médias, déployant ses contenus tant en presse imprimée que sur tous les médias digitaux.

Ce fut une grande chance pour nous tous de vivre cette aventure professionnelle avec un homme si bon, si désireux de faire avancer positivement les choses, si talentueux, en continuel renouvellement, créatif, déterminé, modeste, habité par des valeurs fortes, toujours dans la bienveillance.

Henry a été le roc de la régie publicitaire, le leader fédérateur, l’organisateur hors pair, l’innovateur. Durant toute cette crise Covid, il a tenu droit et énergique la régie d’IPM, travaillant sans compter, c’était un vrai passionné de la presse, de son rôle essentiel pour la vitalité démocratique, le dialogue respectueux, et la prospérité de la société civile au sens large.

Ce souci du bien commun l’animait depuis sa jeunesse dans le scoutisme et puis comme co-fondateur de l’association Asmae. Il était unanimement reconnu, tant au sein du Groupe qu’auprès de tous les acteurs du secteur des médias, comme un grand Monsieur qui inspirait le respect et la sympathie.

Au nom de tous les membres du groupe IPM, et certainement au nom de bien des lecteurs et professionnels des médias, nous exprimons ici notre gratitude à Henry, et notre solidarité avec son épouse, Alice, et leurs deux enfants, Antoine et Lorane.

Confiant dans la destinée éternelle de chaque être humain, nous t’adressons, cher Henry, un immense merci !

François le Hodey CEO IPM Group