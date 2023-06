Dans "Last Dance", François Berléand sonde la beauté de la danse

Lise et Germain s’aiment tendrement. À travers eux, on découvre un amour qui n’a pas d’âge, mais un seul ancrage : leur regard l’un sur l’autre. À près de 80 ans, ils se sourient, s’accompagnent, se soutiennent et vivent tranquillement, l’un pour l’autre. Lise est l’âme, le feu follet du foyer mais, un jour, elle s’éteint de façon inopinée.

La promesse de continuer jusqu'au bout du chemin

Face au vide laissé par l’énergique grand-mère, Mathieu (Jean-Benoît Ugeux) s’angoisse. Il veut tout prévoir, tout planifier pour encadrer son père au mieux. Au point de se montrer hyperdirectif et même intrusif : voilà Germain soumis à un emploi du temps millimétré, avec coups de fil et visites, auquel toute la famille est priée de se plier. Mais Germain n’est pas prêt à se laisser régenter et à abandonner sa liberté d’agir à sa guise.

Se mettre dans les pas de l’autre, faire à sa place ce qu’il aurait aimé accomplir. C’était la promesse que Lise et Germain partageaient. Germain décide de rencontrer la metteuse en scène espagnole qui accepte le défi de l’intégrer au projet. Toute la troupe l’accueille à bras ouverts. Au contact de ses compagnons de création, Germain découvre un nouvel horizon avec plus ou moins de souplesse et de bonheur.

La compagnie apparaît comme une grande famille recomposée, avec ses membres les plus encourageants et compréhensifs, comme Samir (Kacey Mottet Klein) ou Catherine (Astrid Whettnall) et ses éléments plus dubitatifs ou récalcitrants comme Marjanne (Déborah Lukumuena vue dans Robuste). Ce nouveau défi pousse Germain à sortir de sa torpeur et de sa prostration.

Réalisatrice suisse installée depuis de nombreuses années en Belgique, Delphine Lehericey (Le Milieu de l’horizon, Puppy Love) voulait concevoir une comédie familiale autour du délicat sujet du deuil. Présenté au Festival de Locarno, son film a été longuement applaudi. Il faut dire que ce pan de vie va droit au cœur. Récit pudique et plein de douceur, il explore avec finesse et entrain les pactes secrets, les liens qui perdurent et les découvertes que l’on est prêt à faire par amour. Cette dramédie sur la façon de reprendre sa vie en main, portée par un François Berléand sincère et touchant, prouve qu’il n’y a pas d’âge pour se relancer et élargir son champ d’expérimentation.