Dans la préface de L'écriture et la vie (Les Busclats, 2014), journal retraçant les vingt et un mois au cours desquels Laurence Tardieu a perdu le fil de l'écriture, son éditeur Jean-Marc Roberts, peu avant sa disparition, traçait un émouvant parallèle entre la lutte contre la maladie et la mise au monde d'un texte. On ne peut qu'y penser en lisant...

