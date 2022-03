Vincent de Lannoy (La Libre) reçoit le Prix du journalisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles

C'est un reportage touchant et empathique qu'a décidé de récompenser le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en catégorie Internet. Dans "IHP - Instants d'humanité protégés", Vincent de Lannoy nous plonge dans une Initiative d'Habitation Protégée, une structure résidentielle alternative et complémentaire à l'hôpital psychiatrique. Le journaliste de La Libre y explique le fonctionnement de l'institution située à Lierneux et y donne la parole aux résidents.

Dans ce reportage mêlant textes et photos, nous pouvons suivre Ezequiel, Izu, Christophe, Karim et Ludo sous la forme de portraits-témoignages. Ils font partie des onze hommes de passage à l’IHP. Pour pouvoir nouer une relation de confiance avec ces personnes souffrant de schizophrénie, phobie ou dépression, Vincent de Lannoy a opté pour le temps long. Il est d'abord allé à la rencontre de ces résidents sans bic, enregistreur ni appareil photo. Il les a écoutés, accompagnés durant plusieurs jours, avant d'enfin recueillir leurs explications, témoignages et récits de vie. Il en résulte un dossier émouvant qui place l'humain en son centre.

"M. de Lannoy s’est emparé d’un sujet difficile et peu traité, la maladie mentale. Il le fait avec une écriture soignée et beaucoup d’humanité", ont salué les membres du jury de la FWB, qui avaient reçu vingt candidatures. Ceux-ci ont estimé que ce travail était "porteur d’espoir".

Notre infographiste Raphaël Batista a également été récompensé par ce prix pour le design du site. Ce reportage avait reçu le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles.

En catégorie Télévision, Guillaume Woelfe et SalvatorGuarino ont été récompensés pour le reportage "Dans les cuisines de la livraison de repas"diffusé dans l'émission #Investigation sur la RTBF.