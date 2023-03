Peet, observateur des petites choses de la vie

Ces derniers mois, Peet était de tous les concerts, invité sur scène par ses potes en commençant par le rappeur Primero, le trompettiste Béesau ou encore le saxophoniste Ferdi. Le Bruxellois est un adepte d'un rap cool et sans prise de tête où une grande place est laissée aux sonorités jazzy et boom-bap. De quoi alterner en live la folie des turn-up et moments plus tranquilles.

Peet, dans son jardin, quelques semaines avant la sortie de son deuxième album "Todo Bien". ©Daniil Zozulya

Avec un deuxième album au nom qui sonne comme un mantra ("Todo Bien"), Peet poursuit la route qu'il a esquissée avec "Mignon" où il se positionnait déjà en observateur du monde qui l'entoure. Avec beaucoup d'humour et un sens aiguisé de l'autodérision.

Et cette fois, le membre du 77 a invité trois poids lourds du rap belge (JeanJass, Roméo Elvis et Primero), peut-être aussi pour prouver qu'il est l'un des rappeurs qui compte en Belgique.

En concert, le 24 mars à Het Bos (Anvers), le 20 mai à l'Entrepot (Arlon) et le 12 juillet au Dour festival.