Accueil Culture Scènes Juliette, cette jeune fille féministe avant l’heure Quelques accords de Prokofiev pour rappeler la gravité de l’événement, un banquet baroque comme certaines natures mortes, un drame annoncé… © Floriane Palumbo Laurence Bertels







"Jamais histoire ne vit plus triste fléau que celui de Juliette et de son Roméo", écrivait Shakespeare. On ne se lasse en tout cas ni de l'écouter ni de la redécouvrir. Même lorsque la...