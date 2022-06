Festival d'Avignon : le Théâtre des Doms fête ses 20 ans avec 14 spectacles belges

En marge du 76e festival d’Avignon, qui forme une manifestation phare du spectacle vivant contemporain, le Théâtre des Doms fêtera ses 20 ans d’existence dans la ville française au travers de son festival Off 2022 qui s’y tiendra du 7 au 28 juillet prochain, a annoncé la direction du théâtre.

Après une édition avortée en 2020, puis limitée en 2021 en raison de la crise sanitaire, la programmation revient plus riche qu’habituellement pour cette édition anniversaire. La nouvelle scène en plein air d’une cinquantaine de places ouverte l’année dernière restera accessible.

"C'est les 20 ans, mais on ne regarde pas en arrière, mais en avant, vers le futur", observe Alain Cofino Gomez, directeur des Doms. "Les artistes nous parlent de la fracture écologique et de la question des identités émergentes, celles du genre ou des minorités invisibles… On va parler du vieux monde et de la place qu'il laisse au monde nouveau."

Le jeune metteur en scène ukrainien Bogdan Kikena invitera des penseurs à imaginer ce que sera le théâtre dans 20 ans durant un colloque de trois jours intitulé Les Jardins du futur. Les rencontres seront également disponibles en ligne et en réalité virtuelle.

Pour la Garden party, des formes courtes créées spécialement pour le festival dans le cadre d'un dispositif d'accompagnement, il y aura au final quatre spectacles. À noter que pour la première fois cette année le KVS a été invité à participer et insuffle ainsi une présence flamande au sein des artistes francophones de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Au total, 14 spectacles seront présentés par les Doms. Il sera question de savoir comment vivre la catastrophe écologique à l’œuvre, de commenter l’actualité, de parler du vocabulaire de la colonisation, mais aussi de la découverte en classe de la littérature française ou encore d’expérimenter un univers acoustique inspiré de récits de non-voyants.

D’autres interventions artistiques habilleront le festival. Avec, entre autres, une exposition dans la cour des Doms de l’artiste visuelle Djinn Bentein, dont une œuvre habille le programme et l’affiche de cette année. À noter encore que le prix Jo Dekmine va cette année à la performeuse Lucile Saada Choquet, partant de son statut de femme noire adoptée pour questionner le vécu des personnes racisées et le positionnement des institutions.

D'autres artistes belges seront en nombre à Avignon en dehors des Doms. La Fédération Wallonie-Bruxelles les compile dans sa brochure Non peut-être, éditée pour l'occasion.