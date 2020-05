A-t-on le droit de faire ceci ? Est-ce interdit de voir untel ? Dois-je porter un masque ici ? Etc. Tous les jours, les citoyens - même les mieux informés - se posent de telles questions. Tous les jours. Et pour cause, le flou artistique s’emballe après chaque annonce officielle. Le dernier en date : les stages d’été seront autorisés ! Petite précision le lendemain, à l’exception des stages sportifs. Boum !