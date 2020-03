Une humeur de Nathalie Xhonneux.

Ce matin, 9h00, direction le Colruyt de Jodoigne, pour mes courses du WE: si j'avais su j'aurais pas venu.1. Le parking de la gare de Tirlemont à 9H00 c'est de la gnognote à côté du parking du Colruyt ce vendredi matin. Je pense que j'aurais été plus vite en me garant directement à Tirlemont, et en venant à pieds, mais bon.2. Trouver un chariot. C'est là que tu apprends à tes dépens qu'il y a plus de places de parking que de chariots chez Colruyt. Le type qui a peint les places de parking a bien dû se marrer "ahaha 168-169 et 170, hop 10 de plus que le nombre de chariots!". J'ai résisté à l'envie d'imiter ceux qui par dépit se rabattaient sur les chariots-palettes: j'ai ma dignité.3. A l'entrée du Colruyt j'ai eu un doute: est-ce qu'ils avaient durant la nuit déplacé Forest National au Colruyt de Jodoigne pour accueillir Patrick Bruel? On ne nous dit pas tout. Il y avait deux vigiles encadrant l'entrée. Je me suis excusée "j'ai pas mon ticket, il est resté daaans..."... magnanimes ils m'ont laissé entrer.4. J'ai passé le portique: j'ai cru que j'étais dans la fosse à Forest National. Mais sans Patrick.5. J'ai rapidement compris le mystère de la carence en chariots: certains clients faisaient leurs courses avec 2 chariots. Normal. Je me suis excusée mentalement auprès du peintre.6. Soudain une sorte de frénésie me gagne: tous ces gens achètent de quoi tenir un siège de 6 mois: ils doivent avoir des informations que je n'ai pas! On ne me dit pas tout.Mon cerveau reptilien se met en branle: il faut que je remplisse, VITE, POUSSEZ-VOUUUUS, J'EN veux AusSI! C'est Quoi? Je ne Sais pas Je m'en fous j'achèèèTTE!!!...(non j'ai résisté)

7. Je remarque assez vite que certains clients affichent un air supérieur, un sourire satisfait, voire condescendant (🙄) après avoir jeté un œil à mon chariot... Ils ont quelque chose que je n'ai pas!! mais quoi?? des vaccins contre le Covid, des masques aux normes SPK*FFF#FJ12, du gel hydro alcoolique????

NON, ils ont mieux: ils ont DU PQ! Je cours au rayon (non, franchement essayez de courir dans la fosse à Forest National pendant un concert de Patrick quand chaque spectateur a un ou deux chariots, voire deux palettes avec lui.).

Donc après 10 minutes j'arrive à faire un créneau très serré avec mon chariot au rayon PQ.



8. Le rayon était VIDE. Ma vie était foutue, j'étais une nulle, une incapable, je n'avais même pas été capable d'arriver à temps pour attraper ces magiques paquets moelleux et immaculés, si compacts, si faciles à empiler par 3 en colonnes majestueuses se dressant fièrement au-dessus du grillage vulgaire des chariots Colruyt, ces paquets si joliment décorés de chiots ou de fleurs (le rapport avec l'utilisation qu'on fait du PQ, je n'ai pas encore trouvé).

Mon chariot -sans PQ- me faisait honte. Il me dégoûtait presque.



9. Et autour de moi je ne voyais plus qu'eux: les gens qui avaient du PQ dans leur chariot! Ils paradaient, on aurait dit une race à part, ils marchaient la tête haute le sourire béat du gagnant de l'Euromillion, ou de celui qui a attrapé la floche sur le carrousel. Je les entendais penser: "Vous avez vu? J'ai douze rouleaux moi Madame, oui, j'ai eu les derniers... vous n'aviez qu'à venir à l'ouverture...Moi je pense à ma famille, je suis prévoyante moi! Oh pauvre de vous, obligée de vous rabattre sur du vulgaire Sopalin... ou pire: des serviettes en papier! Qui sait les derniers devront attendre le printemps et la croissance des feuilles pour s'essuyer. Dieu vous vienne en aide! »



10. Et j'ai compris que dorénavant dans les monde il y avait deux sortes de gens: ceux qui ont du PQ et ceux qui n'en ont pas.

Et j'appartenais à la deuxième catégorie.



11. Je me suis alors dirigée vers les caisses, honteuse, même mon chariot me faisait la gueule. J'ai refermé mon manteau, j'ai relevé mon col, enfilé mes gants et mon bonnet: c'est qu'il fait froid au frigo du Colruyt, et c'est là que la file commençait.



12. Après 25 minutes de file, quand mon tour est arrivé de glisser mon chariot à la caisse j'ai bien rigolé, très fort, HahAaHa, avec l'employé qui se moquait des clients qui font des réserves de PQ!

Et là, j'ai regardé autour de moi et j'ai lancé un regard narquois et supérieur à tous ces chariots obscènes débordants de PQ. Mon chariot ronronnait.



14. J'ai quitté le magasin en lançant à la ronde: « c'est fou cette épidémie de gastro qui tombe en même temps que le Covid-19: bon courage! »