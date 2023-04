La sécheresse de 2022 reconnue comme calamité agricole pour les prairies

Les prairies permanentes et temporaires sont concernées par cette reconnaissance; quelque 7.000 agriculteurs ayant été touchés, selon les données transmises aux autorités régionales par les communes. "Il est important de reconnaitre ces périodes de sécheresse qui ont de grands impacts sur nos exploitations et donc sur le revenu agricole déjà trop bas", commente le ministre Borsus. Selon ce dernier, près de 79% (280.345 hectares) de toutes les prairies déclarées (354.496 hectares) ont subi au moins 44% de pertes de rendement. Une indemnisation brute de 222 euros par hectare a été fixée pour ces superficies, comme en 2018 et en 2020. L'encodage des demandes par les agriculteurs se fera, du 8 mai au 30 juin, via l'application 'Dégâts agricoles' dans Pac-on-Web, le guichet électronique des aides à l'agriculture wallonne. (Belga)