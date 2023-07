L'éducation sexuelle obligatoire en 6e primaire et en 4e secondaire dès la rentrée

Le feu vert a été donné à la suite d'un accord de coopération entre les gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Région wallonne et la Commission communautaire française qui vient d'être approuvé. Ces animations s'organiseront en continuité avec les nouveaux référentiels du tronc commun. Ces animations minimales seront obligatoires dans les écoles. Tous les élèves de 6e primaire et de 4e secondaire recevront au minimum une animation. Cela concerne 85.000 élèves en Wallonie et 25.000 élèves à Bruxelles. Les principaux opérateurs de ces animations seront les centres de planning familial de Wallonie et de Bruxelles. Un budget annuel total de 4,8 millions d'euros a été dégagé. (Belga)