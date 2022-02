Prix de l'énergie: la flambée du carburant coûte 50 millions d'euros par mois aux transporteurs

Une hausse des coûts qui risque d'être répercutée sur le consommateur. L'organisation appelle le gouvernement fédéral à diminuer les accises au seuil minimum européen pour soutenir les transporteurs. Elle demande aussi que soit introduit un système de "cliquet inversé" pour neutraliser les nouvelles hausses. Ce mécanisme permet une ristourne provisoire des accises lorsque le prix du carburant taxé dépasse un seuil donné.

"Les transporteurs sont entièrement tributaires du prix incroyablement haut du diesel et de l'énergie", explique Michaël Reul, serétaire général de l'UPTR. "Ils sont les premiers touchés, et souvent très durement. Le secteur se porte bien, mais il est impossible d'absorber de telles hausses sans aide. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement fédéral de prendre des mesures. Sinon, il est très clair que la facture sera répercutée sur le consommateur, donc vous et moi."

Les prix maximaux du diesel et de l'essence 98 (E5) atteignent des niveaux record, à plus de 1,9 euro par litre samedi.