Journée d'action et de grève à la SNCB le 9 novembre

Des perturbations sont attendues à la compagnie ferroviaire SNCB pour mercredi prochain en raison d'une journée générale d'action et de grève, a confirmé le porte-parole Dimitri Temmerman. Traditionnellement, les actions sur le chemin de fer commencent la veille à 22 heures, les perturbations sont donc attendues à partir de mardi soir, pendant 24 heures. Les services minimums seront précisés en début de semaine prochaine.

Le syndicat ACV a annoncé une journée générale d'action et de grève pour le 9 novembre, l'ABVV parle d'une grève interprofessionnelle et le syndicat libéral d'une journée générale d'action où les entreprises choisissent de faire grève ou non. La raison ? La crise du pouvoir d'achat. Les revendications des syndicats comprennent un plafonnement des prix du gaz et de l'électricité et un amendement à la loi sur les normes salariales. Il semble que les attaques des employeurs contre l'indice doivent également cesser.

L'ACOD Railway a déjà déposé un préavis de grève, confirme le syndicat. "Il s'agit d'une grève interprofessionnelle donc nous y participons", déclare Ludo Sempels, président du syndicat.

Des actions sont également attendues dans d'autres secteurs.