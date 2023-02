Elia met en garde le gouvernement : la Belgique risque de manquer d'électricité au cours des prochains hivers

Sans mesure, c'est jusqu'à près de 2 GW qui pourraient venir à manquer lors de l'hiver 2025, soit 15% de la consommation belge d'électricité.

Le comité ministériel restreint va se pencher sur cette analyse de risque d'Elia. Le gestionnaire du réseau haute tension plaide dans sa missive pour une utilisation plus parcimonieuse du combustible nucléaire restant, par exemple en faisant tourner à plus bas régime les cinq derniers réacteurs en fonctionnement durant l'été et à plus haut régime en hiver. La ministre de l'Énergie Tinne Van der Straeten (Groen) a déjà elle-même suggéré de songer à cette piste dite de l'"extension du combustible" ("fuel extension").

Elia met également en garde le gouvernement sur la nécessité de trouver d'ici mars un accord définitif avec Engie sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3. À défaut, il sera pratiquement impossible de parvenir au redémarrage prévu d'ici fin 2026.

Disclaimer: Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.