Aucune des trois Régions ne veut de déchets nucléaires dans son sous-sol.

La consultation publique menée par l’Ondraf, l’organisme public chargé de gérer les déchets radioactifs, a mis le feu aux poudres. Alors que le sujet ne faisait pas de vagues jusque-là, les trois Régions du pays ont émis de solides réserves vis-à-vis du principe du stockage géologique, à plusieurs centaines de mètres de profondeur, défendu par l’Ondraf. On parle ici des déchets de types “B” et “C”, les plus radioactifs ou à plus longue durée de vie.