L’EuCham (European Chamber) a publié un classement des meilleurs pays européens pour entreprendre en 2020.

D'après la publication, les pays scandinaves connaissent un succès fulgurant puisqu'ils occupent le top 3. À la première place figure notamment le Danemark qui, en plus d’être parmi les pays européens les plus riches en termes de PIB par habitant, offre également un régime intéressant pour les sociétés holdings. Vient ensuite la Suède et la Norvège. Les pays nordiques se sont fait une réputation à l’échelle internationale de part la qualité de leur environnement d’affaires et à leur croissance dynamique.

© Eucham



Dans le même classement de l’EuCham, la Belgique est remontée dans le classement et figure cette année à la 13e place. La France a, quant à elle, perdu un point et se retrouve à la 15e place. Les démarches à effectuer pour la création d’une entreprise sont quelquefois considérées comme trop compliquées en plus du taux d'imposition de 29,6 % en Belgique et 32,02 % pour la France, selon les chiffre de l'OCDE.

Le Royaume-Uni (5e) a cédé sa place à la Suisse (4e) qui, grâce à des coûts salariaux et une fiscalité très favorables bénéficie d’un engouement accru chez les entrepreneurs au niveau international. En effet, bien que le salaire moyen y est plus élevé que dans le reste de l’Europe, le niveau des charges sociales employeur est nettement plus avantageux. Le coût du travail est ainsi considérablement réduit. Cependant, l'outre-Manche est toujours considéré comme "l'eldorado des entrepreneurs" qui souhaitent profiter tout autant des avantages fiscaux que du climat social agréable.