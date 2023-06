Fiabilité logicielle : les ignorants sont-ils vraiment bénis ?

Ne vous êtes-vous jamais demandé comment naissaient et mouraient les systèmes logiciels ? Il y a le fameux code source et les (parfois impopulaires) algorithmes mais comment le tout est-il assemblé ? En fait, cette pratique est ce que l’on appelle le génie logiciel. Bien qu’ayant fortement évolué au cours de ces dernières années, elle reste encore souvent plus un art qu’une science. Ce n’est pas étonnant lorsque l’on y pense : construire des systèmes et des produits logiciels avec succès demande de comprendre ses utilisateurs et le contexte dans lequel ceux-ci évoluent. Or, il s’agit probablement de l’un des exercices les plus difficiles qui soit au vu de la diversité que l’on trouve dans nos sociétés humaines. J’irai jusqu’à dire qu’il y a quelque chose de merveilleux au fait de pouvoir, par exemple, contacter des amis en vidéoconférence depuis l’autre bout du monde. La complexité des systèmes impliqués pour cette simple action est titanesque. Et le quidam, ignorant les rouages de la machine, trouve cela normal. Cependant, une telle complexité n’est pas gratuite et tout système est aussi fiable que son élément le plus faible. Dans un monde où le logiciel est créé par assemblage de composants développés par d’autres, c’est une leçon qui se rappelle régulièrement et douloureusement à nous.