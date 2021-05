La GSMA, qui représente les intérêts des opérateurs mobiles, souhaite que les enchères sur la 5G en Belgique soient exécutées au plus vite., avance le lobby dans un communiqué adressé à Petra De Sutter (Groen), ministre des Télécommunications.

Les enchères pour se partager le spectre de la technologie 5G sont actuellement prévues "au plus tôt fin 2021, début 2022". En retardant leur lancement, les pouvoirs publics espèrent attirer davantage de candidats, faire jouer la concurrence et potentiellement faire ainsi monter les prix. Une tactique qui n'est pas au goût de la GSMA. Elle précise que "l'arrivée de nouveaux entrants ne mène pas à une compétitivité efficace ou à un marché plus durable, mais conduit plutôt à des distorsions et une utilisation inefficace des ressources". Elle met aussi en avant des risques de hausse des coûts et de ralentissement du déploiement.

Recours juridiques possibles

Le représentant du secteur télécom n'hésite d'ailleurs pas à insinuer que des recours juridiques ne sont pas à exclure. Il cite l'article 52 du code des communications électroniques européen (CCEE). Il précise que l'arrivée de nouveaux entrants est soumise à des règles, et doit notamment être motivée en cas de manque de concurrence sur la base d'analyses. La transposition de ce code dans la loi belge ouvre donc la voie à des recours, selon la GSMA.

"Quiconque, ayant éventuellement l'intention d'entraver ou de retarder le développement de la 5G, pourrait utiliser la non-mise en œuvre de la procédure prescrite par l'article 52 du CCEE comme argument dans une procédure judiciaire contre les règles de mise aux enchères ou contre le résultat de la mise aux enchères du spectre. Une telle issue entraînerait une incertitude juridique importante pour toutes les parties prenantes du dossier et un retard considérable dans le déploiement de la 5G en Belgique", avertit-elle.

"Nous vous encourageons donc [madame la ministre], au nom de l'industrie de la communication mobile, à reconsidérer votre approche des enchères prévues afin d'éviter toute distorsion artificielle du marché et ainsi encourager les investissements de grande qualité sur les réseaux nationaux."