Discussions salariales : le patronat ne veut pas de primes comme lors de la crise du Covid

Les fédérations patronales ont adressé une lettre de recommandations au gouvernement. Ce "Pacte de compétitivité" demande le non-versement de primes pour les entreprises, même si elles se portent bien. Et l'abandon d'une indexation des salaires si le handicap salarial ne s'est pas amélioré en 2024.

Il y a maintenant une bonne semaine, patrons et syndicats s’étaient quittés dos à dos sur deux dossiers importants, la répartition de l’enveloppe bien-être (plus d’un milliard d’euros) et la norme salariale....