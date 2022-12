Le chômage en Flandre augmente pour la première fois depuis plus d'un an et demi

Le chômage en Flandre a augmenté en novembre en glissement annuel pour la première fois depuis février 2021. Le VDAB a enregistré 182 255 demandeurs d'emploi sans travail, soit 0,8 % de plus qu'un an auparavant. Par rapport au mois précédent, on constate toutefois une légère diminution de quelque 330 personnes, a indiqué l'agence pour l'emploi. En particulier, le nombre de personnes sans emploi depuis moins d'un an est en augmentation.

En novembre 2021, il y avait encore 180 823 demandeurs d'emploi sans travail. Le taux de demandeurs d'emploi n'augmente pas, mais reste stable. Le rapport entre les demandeurs d'emploi sans travail et la population active s'est établi à 5,7%, comme douze mois auparavant.

En termes d'âge, la hausse du chômage concerne principalement les moins de 25 ans (+5,8 %). En outre, l'augmentation se retrouve chez les personnes hautement qualifiées (+6,2%) et surtout chez les chômeurs de moins d'un an (+17,8 %).