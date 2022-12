Le projet de réforme des droits d'auteur adopté en première lecture par la Vivaldi

Dans le cadre de la réforme du régime des droits d'auteur, une période transitoire sera prévue jusqu'en 2025 pour les journalistes indépendants, a annoncé le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) mercredi en commission des Finances et du Budget de la Chambre. La semaine dernière, trois associations de journalistes, l'AJP (Association des Journalistes professionnels), la VVJ, son équivalent flamand, et la Société des Auteurs Journalistes (SAJ), ont appelé le ministre à modifier son projet de réforme. S'il est approuvé, il pénaliserait financièrement les auteurs et autrices indépendants, ont-elles averti.