Les Carrefour franchisés frappés de plein fouet par la fermeture de Logistics Nivelles : "Un nombre croissant de témoignages alarmants"

La grève menée au sein du groupe Kuehne+Nagel après l'annonce de la fermeture de son site de Nivelles commence à avoir des conséquences. Logistics Nivelles est en effet responsable de l'approvisionnement des magasins Carrefour. Des pénuries de produits commencent à apparaître. Une situation qui handicape principalement les nombreux indépendants et franchisés du groupe, s'inquiète aujourd'hui l'APLSIA (Association Professionnelle du Libre-Service Indépendant en Alimentation).

"Au vu du nombre croissant de témoignages alarmants reçus de la part de ses membres franchisés Carrefour à la suite de la fermeture du dépôt de Nivelles, là où sont gérés le frais et les rayons épicerie de leurs magasins, Aplsia s'inquiète pour ces indépendants directement concernés, qui en supportent les conséquences en termes non seulement d'approvisionnement, mais également – et surtout – d'image et chiffre d'affaires", alerte l'association. Elle rappelle au passage qu'ils constituent "90 % des magasins Carrefour, et plus de la moitié du chiffre d'affaires du groupe (Carrefour Express, Carrefour Market, Carrefour Express Orange)".

Hausses des coûts, mais pas des prix

Depuis le début de l'action des travailleurs de Nivelles, très peu d'informations ont été relayées vers les franchisés, au grand dam de l'APLSIA. "[Il y a] un manque total de communication de la part de leur franchiseur depuis l'annonce faite par le groupe Kuehne+Nagel, et un manque de liberté de pouvoir adapter les prix de vente des produits qu'ils sont obligés de se faire livrer via d'autres sources d'approvisionnement", continue le communiqué.

"APLSIA espère vivement que le groupe Carrefour a réfléchi à une solution rapide et efficace quant à la reprise de l'approvisionnement des magasins de leurs franchisés/indépendants, qui se battent au quotidien pour arriver à l'équilibre financier", alors même que ce sont eux qui doivent faire face aux clients confrontés à des rayons vides.