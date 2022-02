Conflit sur les prix : les magasins Colruyt de nouveau livrés par Nestlé

L'entreprise alimentaire Nestlé a repris ses livraisons à la chaîne de grands magasins Colruyt après une interruption due à un conflit sur les prix. Le journal De Tijd a rapporté mardi que Nestlé avait cessé de fournir des dizaines de produits à Colruyt. La chaîne de supermarchés et le géant suisse de l'alimentation négocient actuellement de nouveaux prix. Ces discussions sont plus difficiles qu'à l'accoutumée car les prix des matières premières, de l'énergie et des transports ont fortement augmenté.

A présent, les négociations sont redevenues "constructives" et Nestlé a repris ses livraisons. Une porte-parole de Colruyt affirme que les rayons vides ne devraient pas le rester d'ici la fin de la semaine. Nestlé le confirme et affirme que les discussions sont "presque terminées".

Plus généralement, Colruyt, qui garantit les prix les plus bas depuis des années, affirme avoir constaté, lors du cycle actuel de négociations avec ses fournisseurs, des "différences importantes et inexplicables" pour des produits similaires provenant de différents producteurs.

Le groupe de détaillants veut également des accords sur ce qui se passera lorsque les augmentations exceptionnelles des coûts cesseront. "Qu'adviendra-t-il des prix lorsque les coûts de l'énergie et des matières premières diminueront à nouveau ? Dans l'intérêt du client, nous souhaitons conclure des accords clairs sur ce point également", indique le document.