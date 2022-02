SpaceX prévoit d'organiser la première sortie spatiale commerciale d'ici la fin de l'année

L'entreprise spatiale SpaceX compte organiser la première sortie commerciale dans l'espace d'ici la fin de l'année, au plus tôt, a-t-elle annoncé. La société d'Elon Musk a lancé la fabrication de nouvelles combinaisons spatiales pour cette mission, baptisée "Polaris Dawn", durant laquelle un membre d'équipage devrait quitter le vaisseau en orbite autour de la Terre pour effectuer des petits travaux. Le vaisseau spatial ambitionne en outre d'atteindre, durant ce voyage, "la plus haute orbite jamais habitée" autour de notre planète, sans pour autant que SpaceX n'avance de distance précise. En 1966, la mission américaine Gemini XI avait établi un record d'altitude à 1 400 kilomètres. À titre de comparaison, la station spatiale internationale (ISS) vole à quelque 400 km d'altitude.

Le commandant de la nouvelle mission de SpaceX, qui durera cinq jours, sera le milliardaire et pilote américain Jared Isaacman. Le fondateur du service de paiement Shift4 Payments a déjà participé à une sortie spatiale avec SpaceX, en septembre dernier. Les trois autres voyageur et voyageuses seront l'ancien pilote de l'armée Scott Poteet et les collaboratrices de SpaceX Sarah Gillis et Anna Menon.

Deux autre missions "Polaris" sont déjà prévues, bien qu'aucune date n'ait encore été arrêtée.

La compétition entre milliardaires pour le tourisme spatial fait rage entre Elon Musk (SpaceX), Richard Branson (Virgin Galactic) et le fondateur d'Amazon Jeff Bezos (Blue Origin). Elon Musk a notamment vendu un voyage vers la Lune à un milliardaire japonais, tandis que SpaceX est également impliquée dans le programme spatial du gouvernement américain.