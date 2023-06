Hexa est à la recherche d’entrepreneurs pour créer de nouveaux start-up studios

Le succès a été tel que les deux fondateurs, accompagnés d’Amaury Sepulchre, ont voulu étendre la formule à d’autres domaines. En 2021, le trio avait créé Logic Founders, un studio dédié aux fintech. Un an plus tard, il remettait le couvert avec 3founders, studio consacré au Web3. Pour chacun d’eux, un responsable de studio avait été recruté et placé sous une nouvelle structure, Hexa, intégrant la core team d’une quinzaine d’experts chargés d’accompagner les lancements des start-up incubées au sein de chaque studio.

Si on additionne les start-up créées par eFounders, Logic Founders et 3founders, le bilan d’Hexa est le suivant : plus de 35 entreprises ont été lancées, avec plus de 700 millions d’euros levés, 2 800 emplois créés, 7 “sorties” réalisées et un portefeuille valorisé de plus de 5 milliards d’euros !

Des profils créatifs et expérimentés

Aujourd’hui, Hexa a décidé de franchir une nouvelle étape en voulant répliquer “son” modèle à de nouveaux domaines comme le climat, l’éducation, l’Intelligence artificielle, la santé ou encore la cybersécurité (voir la page dédiée sur le site). “Grâce à l’infrastructure Hexa, nous offrons à d’autres personnes l’opportunité de faire de même en utilisant un modèle éprouvé”, souligne Thibaud Elzière. L’offre d’Hexa consiste en la mise à disposition de toute l’infrastructure nécessaire pour créer et diriger un start-up studio. Cela inclut les fonds nécessaires pour lancer plusieurs start-up en parallèle, une équipe mutualisée pour accélérer leur développement et un réseau pour qu’elles puissent lever des fonds et devenir indépendantes.

Hexa est désormais à la recherche de profils entrepreneuriaux susceptibles de créer ces nouveaux start-up studios. Ces profils devront répondre à trois conditions : avoir une expérience en tant qu’entrepreneur(e) ; posséder une expertise dans le domaine du studio qu’il/elle va être amené à fonder et diriger ; faire preuve de créativité pour générer sans cesse de nouvelles idées et convaincre d’autres entrepreneur(e) s de s’associer avec lui/elle. Avis aux amateurs et amatrices !