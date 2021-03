Les quatre semaines de semi-lockdown coûteront 1 milliard d’euros aux commerces Entreprises & Start-up Charlotte Mikolajczak

© Belga Image Pour la fédération Comeos, après ce troisième lockdown, les entreprises non alimentaires en faillite seront près de 20 %.

“Selon l’enquête réalisée auprès de nos membres, 85 % seront prêts samedi, 5 % ne le seront que lundi ou mardi, et 10 % ne savent pas encore répondre à la question ” , explique Dominique Michel, le CEO de la fédération du commerce et des services Comeos. “ Mais rien ne dit combien ils seront, fin de semaine prochaine, à voir si ça vaut la peine de poursuivre l’expérience. On peut par ailleurs penser que certains plus petits magasins, insuffisamment outillés pour gérer la logistique des réservations, feront d’emblée l’impasse sur les quatre prochaines semaines.”