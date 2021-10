Nouveau partenariat pour Aedifica afin de consolider sa présence aux Pays-Bas

Aedifica, la société immobilière spécialisée dans les logements pour seniors, a conclu un partenariat avec Dunavast-Sonneborgh, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué. L'entreprise du Bel 20 souhaite ainsi pénétrer plus facilement le segment des fondations du marché néerlandais de l'immobilier de santé. Dunavast et Sonneborgh, qui elles-mêmes se sont rapprochées il y a quelques mois à peine par le biais d'une prise de participation majoritaire de la première dans la seconde, sont des promoteurs et des investisseurs immobiliers expérimentés qui disposent d'un réseau étendu dans le marché des soins de santé néerlandais

Les partenaires belge et néerlandais espèrent développer un portefeuille d'environ 100 millions d'euros aux Pays-Bas en se concentrant sur le segment des fondations.

Aedifica est présent aux Pays-Bas depuis 2016 et y dispose d'un portefeuille de 71 sites de soins de santé d'une valeur totale de plus de 560 millions d'euros.