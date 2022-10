La vente d'une emblématique villa de Knokke-le-Zoute se classe comme deuxième plus grosse transaction de Belgique

Comme l'informent nos confrères du Tijd et du Laatste Nieuws, il s'agit de la deuxième plus grosse transaction de Belgique pour un bien immobilier.

Cela fait deux ans que les propriétaires de la prestigieuse villa avaient mis en vente la maison. Son acquisition est désormais actée pour un petit million d'euros en moins que le prix de départ. Le Tijd rapporte que c'est un entrepreneur immobilier néerlandais qui a racheté la propriété de Pierre Salik, un homme d'affaires originaire de Charleroi et vivant Bruxelles. Il semblerait qu'il habitait juste en face de la villa et qu'il voulait quelque chose de plus grand. D'après nos confrères, Pierre Salik était inculpé pour des faits de corruption et devait payer plusieurs millions d'euros pour mettre fin aux poursuites pénales.

Il faut dire que cette villa a de quoi séduire puisqu'elle compte 12 chambres, autant de salles de bain, un jardin de 4.000 m², près de 1500 m² habitables.

La plus grosse transaction de Belgique est celle de Bart Bersluys, entrepreneur dans le domaine de la construction. Ce dernier a acheté le domaine Fort Saint-Paul (également situé à Knokke-le-Zoute) contre la somme de 30 millions d'euros.