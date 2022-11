Après avoir occupé le CBR, le restaurant éphémère "Ici et Maintenant" s’installe dans l'immeuble D’Ieteren

Le concept de restaurant éphémère "Ici et Maintenant" s’affirme dans son choix d’associer gastronomie et architecture en investissant, une nouvelle fois, un bâtiment mythique de Bruxelles normalement inaccessible au public.

L’an dernier, "Ici et Maintenant" avait choisi l’ancien siège CBR signé par l’architecte Constantin Brodzki et ses 756 fenêtres ovales aux vitres orange de la chaussée de La Hulpe (Watermael-Boitsfort), reconnaissable entre tous.

Cette année, toujours dans l'idée de faire découvrir des lieux inaccessibles au public, il prend possession du siège du groupe D’Ieteren, rue du Mail (Ixelles), de style moderniste, érigé entre 1962 et 1967 par l’architecte René Stapels. Plus précisément, il s'installe, du 9 novembre au 17 décembre, dans l’ancienne cantine du personnel qui fait face à l’élément phare du complexe : l’imposant parallélépipède rectangle sur pilotis dont la façade de type mur-rideau alterne verres translucides et verres opaques orangés ; une superstructure qui semble flotter au-dessus du parking suspendu aménagé sur le toit de la partie inférieure.

Le duo à la tête de cette initiative artistico-culinaire est composé d’une cheffe, Saskia Félix (fondatrice d’"Ici" et de "Wabi" à Ixelles), et d’une ex-restauratrice devenue consultante Horeca, Tchop ("EAT" et "Tchop Tchop" à Ixelles, "Eurêka Food Agency" avenue Louise).

Les lieux sont ouverts (sur réservation) les mercredis, jeudis, vendredis et samedis soirs du 9 novembre au 17 décembre. Deux lundis, jours habituel de fermeture des restaurants, ont été ajoutés, les 21 novembre et 5 décembre, plus particulièrement à l’intention des restaurateurs, mais pas seulement. Le menu unique six services combine viandes, poissons et légumes (60 euros hors boissons).