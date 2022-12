Quelles sont les avenues les plus chères du monde ?

Libre Immo | Le Dossier. Grâce au succès du luxe et à la solidité du dollar, la Fifth Avenue new-yorkaise est redevenue la plus chère au monde.

La Fifth Avenue à New York, solidité du dollar américain oblige, a repris la première place (à plus de 21 000 euros/m²/an) ; Hong Kong a réussi à se maintenir dans le haut du classement - en 2e position - grâce à un arrimage de son dollar à son homologue américain, mais avec la Tsim Sha Tsui (15 135 euros/m²/an) et non pas avec l’incontournable Causeway...