Voici les communes liégeoises où les prix de l'immobilier sont les plus bas

Comme chaque année, à l'occasion de la semaine de l'immobilier, la Fédération royale du notariat (Fednot) fait le point sur l'évolution du marché immobilier en 2022.

Si l'on constate que l'augmentation est générale en province de Liège au niveau des maisons, avec des prix médians encore jamais atteints, les régions de Huy et Verviers se démarquent davantage. De manière générale, les prix les plus bas sont constatés dans les zones rurales ou dans les anciens bassins industriels où l'habitat se caractérise souvent par de petites maisons ouvrières relativement anciennes.

Cette analyse semble également indiquer que les inondations survenues en juillet 2021 ont eu un impact sur le marché immobilier dans les zones sinistrées. "Le temps de gérer l'après-inondations et le suivi des assurances, on peut constater, au cours du dernier trimestre, que des maisons ont à nouveau été vendues et à des prix bas car certaines ont été mises en vente en l'état, sans travaux", relève Renaud Chauvin, notaire en région verviétoise. C'est notamment le cas dans des communes comme Hamoir, Trooz, Pepinster, Esneux, Chaudfontaine, Liège (Angleur, Chênée).

Pour 2023, si l'année semble avoir bien démarré du côté des transactions immobilières, les notaires de la province de Liège se montrent toutefois prudents en raison de la hausse des taux hypothécaires et de la baisse du pouvoir d'achat.