"Les trois plus grands réseaux de villes du monde se réunissent" : pour la première fois, et à Bruxelles !

Un sommet, trois conférences

Organisé par la Région de Bruxelles-Capitale, qui a réservé pour l’occasion le Square, au Mont des Arts, le sommet se fonde sur la tenue de trois conférences internationales : le 14e congrès mondial triennal de Metropolis (qui compte parmi ses membres plus de 140 métropoles à l’échelle du globe), la conférence annuelle d’Eurocities (le réseau rassemble plus de 200 villes européennes) et la 6e réunion des Maires Champions pour la Croissance inclusive de l’OCDE (qui verra plus de 40 maires de par le monde approuver une série d’engagements collectifs dans le cadre du "Plan de Bruxelles pour des villes abordables et un logement pour tous"). Outre les séances plénières, le programme du Brussels Urban Summit comprend également des réunions et des ateliers, des déjeuners thématiques et des visites de sites.

"Pour la première fois, les trois plus grands réseaux de villes se réunissent pour discuter des grands défis sociétaux et formuler des solutions urbaines, commente Pascal Smet, secrétaire d'État bruxellois en charge de l'Urbanisme et des Relations européennes et internationales, qui chapeaute le sommet. Il n'est que justice que cette conférence urbaine mondiale se tienne à Bruxelles, métropole hyperinternationale diversifiée et laboratoire urbain de l'innovation. Le Brussels Urban Summit confirme le statut international de Bruxelles comme capitale diplomatique du monde."