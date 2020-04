Selon plusieurs juristes, dans le cas du lockdown, si le commerçant n’a pas le droit de jouir du bien loué ce n’est pas tant la faute du gouvernement que la faute… du propriétaire. Explications.

Les loyers commerciaux seraient dus. Et tout porte à croire – c’est que l’on dit - que les locataires qui ne s’en acquittent pas encourraient des conséquences juridiques (résiliation du contrat, exécution forcée, dommages et intérêts, etc.). Et pourtant, nombre de grandes enseignes – H&M, Hema, Burger King… – ont tout simplement mis leurs propriétaires devant le fait accompli. Ils n’ont demandé ni diminution, ni possibilité de report. Ils se sont contentés d’un courrier et n’ont pas payé leur loyer.