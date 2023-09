Les Bourses mondiales reculent, le Bel 20 à la traîne derrière ses voisins européens

En Asie, la Bourse de Hong Kong perdait 1,31% dans les derniers échanges, Shanghai 1,08% et Tokyo a cédé 0,75%, brisant une série de huit hausses consécutives.

Les exportations de la Chine se sont contractées en août pour le quatrième mois consécutif, dernier signe d'une longue série d'indicateurs traduisant un ralentissement dans la deuxième économie mondiale, même si le gouvernement résiste toujours à l'idée d'un plan de relance.

Mercredi, la Bourse de New York a terminé en baisse, dans un marché sans entrain, marqué par des prises de bénéfices et avec en toile de fond le spectre de l'inflation: le Dow Jones a perdu 0,57% et le Nasdaq 1,06%.

En Europe, les investisseurs sont pris entre "la hausse rapide des prix du pétrole qui pourrait constituer un frein à long terme pour les banques centrales" dans leur lutte contre l'inflation et le ralentissement de l'activité économique qui se matérialise dans un nombre croissant d'indicateurs, explique Michael Hewson, de CMC Markets.

Après une nouvelle poussée mercredi en fin de séance, les prix du pétrole restaient autour de leur plus haut niveau de l'année jeudi: le baril de Brent de mer du Nord se négociait autour de 90,28 dollars (-0,35%) vers 07H00 GMT, et le WTI américain autour de 87,23 dollars (-0,35%).

Côté activité économique, la production industrielle en Allemagne a plongé en juillet pour le troisième mois consécutif, sur fond de coûts élevés de l'énergie et de demande atone pour le secteur qui plombent depuis plusieurs mois la première économie européenne.

Aux Etats-Unis à l'inverse, les perspectives économiques sont si bonnes que cela en devient "inconfortable" pour les investisseurs selon Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote: l'indicateur des services ISM mercredi est resté à un niveau solide, et la composante des prix a augmenté plus que prévu, ravivant les craintes qu'elle se traduise ensuite dans un nouvel emballement des prix.

Mitsubishi vers la lune

Le titre Mitsubishi Heavy Industries a progressé de 2,50% après le décollage réussi jeudi matin d'une fusée de l'agence spatiale japonaise Jaxa co-développée par MHI, qui était également responsable de son lancement.

Cette fusée transporte notamment à son bord un petit module devant se poser sur la Lune d'ici quatre à six mois. En cas de succès de cette mission, le Japon entrerait dans le club très fermé des pays ayant réussi des atterrissages lunaires, à l'instar de l'Inde le mois dernier.

Le dollar toujours fort

L'euro ne parvenait pas à rebondir et cédait encore 0,06% par rapport au dollar à 1,0720 dollar pour un euro vers 07H05 GMT, au plus bas depuis juin. Depuis mi-juillet, la monnaie européenne a fondu de plus de 4% par rapport au billet vert, un important mouvement pour le marché des changes.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des Etats reculaient légèrement après avoir nettement augmenté au cours des dernières séances.