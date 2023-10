Une décision sur le déploiement de la fibre fait grimper Proximus en Bourse

Mais l’IBPT a publié le 10 octobre un communiqué, disponible sur son site visiblement uniquement depuis le 12 octobre, qui donne justement un peu d’espoir aux investisseurs.

En ce qui concerne le déploiement de la fibre, et “sans préjudice de l’application du droit de la concurrence", l’IBPT se dit "prêt à étudier en collaboration avec les régulateurs média (CSA, VRM et Medienrat) tout accord ou projet d’accord que les opérateurs envisageraient de conclure, indépendamment des zones géographiques concernées, c’est-à-dire limitées ou non aux zones moins densément peuplées du territoire”. Bonne nouvelle pour les telcos.

”Étant donné qu’ils seraient conclus entre des opérateurs concurrents, voire entre des opérateurs actuellement identifiés comme disposant d’une puissance significative sur le marché, les régulateurs seront particulièrement attentifs à ce que de tels accords soient conçus d’une manière telle qu’ils garantissent une concurrence effective et durable au bénéfice des utilisateurs finaux”, précise le régulateur.

À lire aussi

En clair, les opérateurs pourront vraisemblablement établir des partenariats jusqu’ici possible uniquement dans les zones peu densément peuplées pour le déploiement de la fibre, et s’entendre sur certains dossiers. Ce qui pourrait considérablement réduire les coûts pour ces derniers. Reste à être vigilant sur les questions de concurrence et de garantie d’équité pour les consommateurs belges.

Objectifs européens: 1 gigabits/seconde partout

Pour rappel également, l’Union européenne vise une connectivité de 1 gigabit par seconde pour tous d'ici 2030, en partie grâce au déploiement de la fibre optique. Ce qui pousse l’IBPT à agir pour faciliter le déploiement de la fibre et des technologies permettant ce niveau de connectivité.

Enfin, en l’absence d’accords entre opérateurs – ce qui serait étonnant – l’IBPT continuera d’appliquer la régulation existante.

Pour ce qui est des cours d’action des autres opérateurs, rappelons qu’Orange tente de faire sortir Orange Belgique de Bourse et que Telenet vient juste de sortir, ce qui explique probablement que seul Proximus attire l’attention des investisseurs actuellement.

- > Retrouvez justement notre dossier spécial sur les OPA (offres publiques d'achat) et sorties de bourses ratées et réussies ce week-end dans La Libre Eco.

Plus d'informations en cours de journée.