La démocratie sous pression en Indonésie après la révision du code pénal : "Nous assistons à une shariasiation"

"Je suis triste, en colère, et sans voix”, articule difficilement Yuli Rustinawati, l’une des cofondatrices et présidente d’Arus Pelangi, association indonésienne LGBTIQ à Jakarta, suite à l’approbation par le Parlement indonésien mardi 5 décembre de la révision du code pénal. Parmi les dispositions les plus décriées figurent notamment la criminalisation des relations sexuelles et la cohabitation...

