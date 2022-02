Mal conservés, le riz et les pâtes peuvent s'avérer dangereux.

Un étudiant amputé après avoir mangé des restes de riz et de nouilles

L'histoire a récemment fait le tour des médias. JC, un étudiant américain de 19 ans, a dû être amputé des deux jambes et des doigts après avoir mangé les restes d'un repas provenant d'un restaurant. C'est ce que rapporte The New England Journal of Medicine.

"Des douleurs abdominales et des nausées sont apparues après qu'il a mangé du riz, du poulet et des restes de nouilles", peut-on lire dans l'article. "Après avoir vomi, le patient a ressenti des frissons, une faiblesse généralisée, des myalgies, des douleurs thoraciques, un essoufflement, des maux de tête, une raideur de la nuque et une vision floue. Sa peau a également pris une teinte violacée."

Il a donc été aux urgences d'un premier hôpital, avant d'être transféré dans un second.

Le plus étrange est que son ami, qui a mangé la même chose que lui, a simplement vomi quelques fois, sans développer des symptômes aussi graves. Selon la publication scientifique, le patient ne souffrait d'aucune allergie médicamenteuse et avait fait toutes ses vaccinations infantiles. Il fumait deux paquets de cigarettes par jour et de la marijuana quotidiennement. Il n'avait pas voyagé récemment.

S'il a développé des symptômes aussi graves, c'est parce que l'étudiant a contracté une septicémie qui aurait pu le tuer. Le "purpura fulminans", dont il a été victime, est causé par une infection à méningocoque qui provoque la coagulation du sang et la nécrose des tissus. C'est ce qu'il s'est passé pour lui et c'est la raison pour laquelle les médecins ont décidé de l'amputer des deux jambes et des doigts. Il est apparu que le jeune homme n'avait pas reçu la dose de rappel contre les infections à méningocoque qu'il aurait dû effectuer à 16 ans.

Malgré l'amputation, l'étudiant a encore souffert de problèmes respiratoires durant une dizaine de jours après cela.

Le danger du riz et des pâtes

Mal conservés, le riz et les pâtes peuvent s'avérer dangereux, explique l'USA Today. Ils contiennent une bactérie appelée Bacillus cereus. Lorsque ces plats sont cuisinés puis laissés à température ambiante trop longtemps, cette bactérie peut développer des toxines dangereuses. En 2008, un Bruxellois était mort après avoir consommé des restes de pâtes datant de 5 jours qui n'avaient pas été mis au frigo.