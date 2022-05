"Qu'est-ce que nous sommes en train de faire?": Le discours poignant d'un sénateur américain après la fusillade au Texas

Ce mardi, une fusillade dans une école primaire au Texas a fait 21 morts, dont 19 enfants. Un drame qui bouleverse les Etats-Unis et qui relance l'éternel débat sur les armes à feu. "Quand allons-nous affronter le lobby des armes?", s'est notamment interrogé le président Joe Biden dans une allocation officielle. "Il est temps de transformer la douleur en action."

Le sénateur du Connecticut Chris Murphy a lui aussi tenu un discours poignant devant ses collègues, ce mardi. Le démocrate s'est notamment remémoré avec émotion une tuerie similaire, survenue en 2012 dans une école primaire de Sandy Hook, alors qu'il était déjà représentant du Connecticut. Cette fusillade avait causé la mort de 28 personnes dont 20 jeunes élèves.

"Que faisons-nous ? Que faisons-nous ?", s'est interrogé Chris Murphy devant l'assemblée de sénateurs. "Pourquoi passons-nous tout ce temps à nous présenter au Sénat des États-Unis - pourquoi nous donnons-nous la peine d'obtenir ce poste, de nous mettre en position d'autorité - si notre réponse est que, alors que ce genre de drames augmente, que nos enfants courent pour sauver leur vie, nous ne faisons rien ?".

"Cela se passe seulement dans notre pays. Nulle part ailleurs les enfants ne vont à l'école en pensant qu'ils pourraient être abattus le même jour", a déploré le démocrate.

"Je suis prêt à faire des compromis"

Chris Murphy a ensuite repartagé la vidéo de son allocution sur Twitter, accompagnée d'un commentaire.

"Ecoutez, je suis empli de tristesse et de haine en ce moment. C'est ce que vous voyez sur cette vidéo", a-t-il débuté. "Mais je suis aussi déterminé. Et pragmatique. S'il y a un seul de mes collègues du Parti Républicain qui a été touché par ce qu'il s'est passé aujourd'hui et qui veut réagir, je suis prêt à travailler avec vous. Je suis prêt à faire des compromis. Pour sauver des vies."