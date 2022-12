Twitter coupable de discrimination sur base du genre ? D'anciennes collaboratrices intentent une action en justice

Peu après avoir racheté l'entreprise de micro-blogging, Elon Musk s'est empressé de licencier la moitié des 5.134 travailleurs et travailleuses. 57% du total des collaboratrices ont été licenciées, contre 47% des hommes au sein de l'entreprise, stipule la plainte. Au sein des emplois plus techniques, la différence de traitement est encore plus frappante: Twitter s'est séparé de 68% des femmes et de 48% des hommes employés.