Mardi soir, Donald Trump a organisé une réception de Noël à la Maison-Blanche, décorée depuis quelques jours de dizaines de sapins, guirlandes et autres décorations festives. Cette petite fête a été l'occasion pour le président sortant de revenir sur l'élection présidentielle du 3 novembre dernier. Il n'en a toujours pas digéré les résultats, qui ont donné Joe Biden vainqueur, et a une nouvelle fois, devant son panel d'invités, dénoncer une fraude électorale (qui a pourtant été démentie par le ministre américain de la Justice Bill Barr ).

"Nous avons gagné une élection. Mais ils (ses adversaires, ndlr) n'aiment pas ça", a donc déclaré Donald Trump à son public, "J'appelle ça une élection truquée, et je le ferai toujours". Et il a ensuite ajouté que s'il ne réussissait pas "à faire quatre ans de plus" maintenant, il se représenterait en 2024: "Je vous reverrai dans quatre ans". Ses propos ont été enregistrés par une invitée à la réception, Pam Pollard, et repris par Associated Press.

Pam Pollard, qui est membre du Comité national républicain de l'Oklahoma, a en effet filmé presque toute sa soirée à la Maison-Blanche, de son arrivée dans la demeure présidentielle à son passage à table. Des dizaines d'autres convives ont assisté à la réception de Donald et Melania Trump, la plupart ne portant pas (ou pas bien) de masque. Ce n'est pas la première fête que le président sortant et sa femme organisent à la Maison-Blanche, rappelle AP, alors que les États-Unis connaissent une flambée des cas de Covid-19. De nombreux proches (famille, assistants, personnel, etc) de Donald Trump, ont d'ailleurs été positifs au coronavirus ces derniers mois, et lui-même a dû être hospitalisé après avoir été contaminé.